В Норвегии изменят правила катания на лыжероллерах после гибели лыжницы

Федерация лыжных видов спорта Норвегии внесет изменения в правила катания на лыжероллерах после гибели юной словенской лыжница Ханы Мази Ямник, сообщает TV2.
Организация выработала новый регламент катания на роликовых лыжах совместно с Национальной дорожной администрацией страны, а также Федерацией биатлона Норвегии, с целью повысить безопасность спортсменов, которые проводят тренировки на общественных дорогах.
Напомним, 19-летняя Ямник погибла в результате аварии, произошедшей в норвежской коммуне Странд. Спортсменка попала под грузовик в туннеле. Лыжницу на вертолете доставили в больницу, но спасти не смогли. Водитель не признал свою вину, но ему уже предъявлено обвинение.
«Обвинение основано на том, что он якобы допустил халатность при вождении. Он не признает, что проявлял халатность, — заявил адвокат мужчины Сигурд Реннинген в комментарии телеканалу NRK. — Он пережил трагическую аварию. В целом у него все хорошо, и больше всего он думает о тех, о ком должен заботиться».
Ямник входила в состав сборной Словении по лыжным гонкам на сезон-2022/23.
Ранее член женской сборной Норвегии по лыжным гонкам Лотта Уднес Венг высказалась о трагической гибели 19-летней словенской лыжницы Ханы Мази Ямник.
«Это была просто трагическая случайность. Мне очень тяжело думать об этом... Все это очень грустно. Невозможно представить, как тяжело приходится ее самым близким людям. Приношу свои соболезнования», — цитирует Лотту Уднес издание VG.