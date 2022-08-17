Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+18° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

В Норвегии внесут изменения в правила катания на лыжероллерах после гибели лыжницы Ямник

Газета.Ru

Федерация лыжных видов спорта Норвегии внесет изменения в правила катания на лыжероллерах после гибели юной словенской лыжница Ханы Мази Ямник, сообщает TV2.

В Норвегии изменят правила катания на лыжероллерах после гибели лыжницы
Фото: Luka CjuhaLuka Cjuha

Организация выработала новый регламент катания на роликовых лыжах совместно с Национальной дорожной администрацией страны, а также Федерацией биатлона Норвегии, с целью повысить безопасность спортсменов, которые проводят тренировки на общественных дорогах.

Напомним, 19-летняя Ямник погибла в результате аварии, произошедшей в норвежской коммуне Странд. Спортсменка попала под грузовик в туннеле. Лыжницу на вертолете доставили в больницу, но спасти не смогли. Водитель не признал свою вину, но ему уже предъявлено обвинение.

«Обвинение основано на том, что он якобы допустил халатность при вождении. Он не признает, что проявлял халатность, — заявил адвокат мужчины Сигурд Реннинген в комментарии телеканалу NRK. — Он пережил трагическую аварию. В целом у него все хорошо, и больше всего он думает о тех, о ком должен заботиться».

Ямник входила в состав сборной Словении по лыжным гонкам на сезон-2022/23.

Ранее член женской сборной Норвегии по лыжным гонкам Лотта Уднес Венг высказалась о трагической гибели 19-летней словенской лыжницы Ханы Мази Ямник.

«Это была просто трагическая случайность. Мне очень тяжело думать об этом... Все это очень грустно. Невозможно представить, как тяжело приходится ее самым близким людям. Приношу свои соболезнования», — цитирует Лотту Уднес издание VG.

Лыжный спорт,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители