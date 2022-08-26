Без русских финским лыжникам придется менять тактику

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам финн Иво Нисканен заявил, что тактика борьбы на международных соревнованиях в сезоне 2022/23 изменится из за возможного отсутствия российских спортсменов.В июле Международная федерация лыжного спорта (FIS) продлила отстранение российских спортсменов от соревнований под своей эгидой до конца летнего сезона. Решения по зимнему сезону пока нет.
— Тактика борьбы несколько изменится из за того, что российские спортсмены не участвуют в соревнованиях. Ситуация сейчас довольно странная, их нет. Посмотрим, что будет потом, но в следующем сезоне все будет именно так, — приводит слова Нисканена Fondo Italia.
Первый этап Кубка мира по лыжным гонкам состоится в финской Руке с 25 по 27 ноября.