Без русских финским лыжникам придется менять тактику

— Тактика борьбы несколько изменится из за того, что российские спортсмены не участвуют в соревнованиях. Ситуация сейчас довольно странная, их нет. Посмотрим, что будет потом, но в следующем сезоне все будет именно так, — приводит слова Нисканена Fondo Italia.