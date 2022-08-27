Лыжник Большунов показал «главное золото» из роддома

Самый титулованный лыжник России Александр Большунов стал отцом и показал свое «главное золото» из роддома. Об этом сообщает «Чемпионат».
«Сегодня я стал папой! Теперь у нас есть главное золото», - так спортсмен подписал фото из родильного дома.
На снимке он держит новорожденного на руках. Это девочка. На груди Большунова большой значок с изображением младенца, дующего в трубу и подписью: «У меня родилась дочь».
Весной прошлого года Александр женился на Анне Жеребятьевой.
На Олимпийских играх в Пекине Большунов взял три золота (скиатлон, эстафета и марафон на 30 км), а также серебро (15 км) и бронзу (командный спринт).