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29 минут назад

Лыжник Большунов показал «главное золото» из роддома

Майк Габриелян

Самый титулованный лыжник России Александр Большунов стал отцом и показал свое «главное золото» из роддома. Об этом сообщает «Чемпионат».

Лыжник Большунов показал «главное золото» из роддома
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сегодня я стал папой! Теперь у нас есть главное золото», - так спортсмен подписал фото из родильного дома.

На снимке он держит новорожденного на руках. Это девочка. На груди Большунова большой значок с изображением младенца, дующего в трубу и подписью: «У меня родилась дочь».

Весной прошлого года Александр женился на Анне Жеребятьевой.

На Олимпийских играх в Пекине Большунов взял три золота (скиатлон, эстафета и марафон на 30 км), а также серебро (15 км) и бронзу (командный спринт).

Лыжный спорт,Анна Жеребятьева,Александр Большунов,
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