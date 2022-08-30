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24 минуты назад

Клебо изменил отношение к недопуску российских лыжников на международные турниры

Lenta.ru

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо изменил отношение к недопуску соперников из России на международные турниры. Его слова передает Dagbladet.

Клебо изменил мнение о недопуске россиян к соревнованиям
Фото:  Dylan Martinez / Reuters Dylan Martinez / Reuters

Клебо заявил, что хочет соревноваться с российскими спортсменами в новом сезоне.

«Речь о невероятно хороших лыжниках, которых хотелось бы иметь в соперниках. Они же обычно претендуют на места на подиуме и победы на Кубке мира. Я так устроен, что мне всегда хочется бороться с сильнейшими и побеждать их», — поделился он.

Ранее Клебо поддержал отстранение российских лыжников от международных турниров. Он назвал решение правильным. Норвежец добавил, что его не беспокоит отсутствие россиян, в том числе трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова.

«Никто прежде не выталкивал меня с лыжни». Клебо обрушился с критикой на Большунова

1 марта Федерация лыжных видов спорта Норвегии отстранила российских спортсменов от стартов, которые проводятся на территории страны. Позже Международная федерация лыжного спорта распространила запрет на все соревнования под эгидой организации.

Лыжный спорт,Йоханнес Клебо,Александр Большунов,
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