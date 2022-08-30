Клебо изменил мнение о недопуске россиян к соревнованиям

«Речь о невероятно хороших лыжниках, которых хотелось бы иметь в соперниках. Они же обычно претендуют на места на подиуме и победы на Кубке мира. Я так устроен, что мне всегда хочется бороться с сильнейшими и побеждать их», — поделился он.