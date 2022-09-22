Российские лыжники могут вернуться на международные турниры

"Возможно, это (возвращение спортсменов из России и Белоруссии на соревнования FIS - прим. ТАСС) произойдет в декабре, тогда сборные обеих стран, конечно, без национального флага и гимна, смогут выступить на чемпионате мира", - заявил Вион.