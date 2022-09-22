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1 час назад

В FIS заявили, что российские лыжники могут вернуться на международные старты в декабре

ТАССиещё 10

ТАСС, 22 сентября. Генеральный секретарь Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS) Мишель Вион допустил, что возвращение российских и белорусских лыжников на соревнования под эгидой организации может состояться в декабре. Комментарий Вион в четверг приводит портал Eurosport.

Российские лыжники могут вернуться на международные турниры
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Возможно, это (возвращение спортсменов из России и Белоруссии на соревнования FIS - прим. ТАСС) произойдет в декабре, тогда сборные обеих стран, конечно, без национального флага и гимна, смогут выступить на чемпионате мира", - заявил Вион.

FIS отстранила российских спортсменов от своих соревнований в связи с событиями на Украине, решение об их участии в предстоящем сезоне будет принято осенью.

Лыжный спорт,
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