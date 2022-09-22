Российские лыжники могут вернуться на международные турниры

ТАСС, 22 сентября. Генеральный секретарь Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS) Мишель Вион допустил, что возвращение российских и белорусских лыжников на соревнования под эгидой организации может состояться в декабре. Комментарий Вион в четверг приводит портал Eurosport.
"Возможно, это (возвращение спортсменов из России и Белоруссии на соревнования FIS - прим. ТАСС) произойдет в декабре, тогда сборные обеих стран, конечно, без национального флага и гимна, смогут выступить на чемпионате мира", - заявил Вион.
FIS отстранила российских спортсменов от своих соревнований в связи с событиями на Украине, решение об их участии в предстоящем сезоне будет принято осенью.