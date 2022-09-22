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5 часов назад

Генеральный секретарь FIS заявил о возможном снятии отстранения с россиян в декабре

Газета.Ruиещё 6

Генеральный секретарь Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Мишель Вион заявил, что в декабре российские спортсмены могут быть допущены к соревнованиям под эгидой организации, сообщает VG. "Томас Бах думает о возвращении россиян и провел встречи с международными федерациями, чтобы приоткрыть двери для спортсменов из России. Спорт должен быть независимым от политики. Процесс займет несколько недель или месяцев. Речь идет не о соревнованиях в России, а об участии россиян в мероприятиях FIS и этапах Кубка мира. FIS точно не примет это решение без четкой рекомендации МОК", - сказал Вион, выступая на конференции в словенской Планице, где в сезоне-2022/23 пройдет чемпионат мира. Вион также отметил, что возвращение россиян и белорусов может произойти только в случае их выступления под нейтральным флагом. Помимо этого, он рассказал, что FIS отказала в смене спортивного гражданства двум россиянам, которые хотели выступать за Израиль, чтобы поехать на чемпионат мира. Ранее призер Олимпийских игр и чемпионата мира, член исполкома Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Александр Панжинский выразил уверенность в том, что мировой спорт хочет возвращения российских спортсменов на международные соревнования. FIS весной приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца нынешнего летнего сезона. Стоит отметить, что это не помешало россиянке Наталье Непряевой выиграть общий зачет Кубка мира, несмотря на пропуск последних трех этапов. У мужчин лучшим стал норвежец Йоханнес Клебо, второе место досталось триумфатору предыдущих двух лет — Александру Большунову.

Генеральный секретарь FIS заявил о возможном снятии отстранения с россиян в декабре
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Лыжный спорт,Йоханнес Клебо,Александр Панжинский,Томас Бах,
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