«Это немыслимо». Иностранцы о возвращении лыжников из РФ

«Наша позиция заключается в том, что на данный момент это немыслимо. Мы не понимаем, почему генеральный секретарь Международной федерации лыжного спорта так сказал. У нас прямо противоположное мнение, – сказала Маттссон в интервью Expressen. – Конечно, мы должны выслушать, что он на самом деле имеет в виду, и заявить, что мы думаем по этому поводу. Вион говорит, что они будут следовать позиции МОК, и я не могу представить, что этот орган будет придерживаться такого же мнения. Так что я не думаю, что нам нужно волноваться, но всё же ему не стоило так говорить. Это даёт поводы для расстройства и беспорядка. Страны Северной Европы и остальной лыжный мир, вероятно, отреагируют так же, как и мы».