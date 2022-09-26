«У нас нет плана Б»: Кубок мира по лыжам оказался под угрозой

У FIS есть реальные проблемы: из-за нехватки ресурсов соревнования приходится отменять. Дойдёт ли дело до лыжных гонок?

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Кажется, в предстоящем сезоне без Кубка мира по лыжным гонкам могут остаться не только россияне, но и остальные спортсмены мира. Иностранные СМИ пишут о возможных проблемах с проведением турнира из-за санкций.

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«В этом сезоне кто-то не сможет принять соревнования»

Одна из основных причин опасений перед началом зимы и приближающимся стартом Кубка мира – энергетический кризис в Европе, связанный со снижением поставок российского газа. Теперь экономить энергоресурсы вынуждены и крупные компании, и обычные граждане. Этапы Кубка мира в разных странах же требуют немалых затрат. При проведении турнира необходимы длительная подготовка трассы, включая возможный завоз снега и формирование рельефа, постоянное работающее освещение на трассе, обеспечение комфортных условий для СМИ и вещателей. Во всех этих случаях придётся потратить немалые ресурсы: электричество, воду, топливо.

И проблемы у FIS уже не гипотетические, а реальные. Например, ранее были отменены этапы Кубка мира по ски-кроссу (фристайл) во Франции из-за проблем с водой и в Италии вследствие огромных затрат на электричество. Всё это вызывает острые вопросы о целесообразности и возможности проведения Кубков мира по другим дисциплинам, в том числе по лыжным гонкам.

«Мы знаем о проблемах, связанных, в частности, с производством снега и подготовкой трасс, – сообщил генеральный секретарь FIS Мишель Вион SRF. – Сейчас обычные люди вынуждены экономить газ, электричество и воду; поэтому многим нелегко принимать то, что совсем рядом проводятся гонки Кубка мира по горнолыжному спорту и лыжным видам спорта, требующие больших усилий и затрат. Но мы оптимистично настроены и думаем, что справимся с этим. В настоящее время у федерации

Нам уже известно об отмене двух соревнований – во Франции не состоится этап Кубка мира по ски-кроссу в Межеве из-за проблем с водой, Италия не сможет принять один этап из-за слишком дорогого электричества. Горнолыжные соревнования пока должны пройти по плану. Сейчас наша стратегия – по возможности переносить соревнования в случае отмены, но проводить их в тех местах, которые уже принимают этапы Кубка мира, чтобы оптимизировать логистику. С уверенностью можно сказать, что в этом сезоне кто-то не сможет принять соревнования. Но давайте немного подождём. Наши соревнования проходят на открытом воздухе, и мы сильно зависим от снега и погоды».

А ведь ещё пару дней назад Вион размышлял немного о другой истории – о возможности возвращения россиян на Кубок мира. Если ситуация с кризисом будет развиваться также стремительно, то говорить о необходимости выступления наших лыжников на международной арене не будет смысла.

«Федерация положила огромный болт на беговые лыжи»

Вообще, возвращение россиян на Кубок мира крайне невыгодно FIS. Дело в том, что один из титульных спонсоров организации, норвежская компания Coop, готова разорвать контракт в случае допуска наших атлетов. В условиях кризиса подобный поворот событий может стать патовым для FIS.

«Мы ожидаем, что FIS как можно быстрее опровергнет то, что это может произойти. Мы практически не верим, что высказывания Виона (о возвращении россиян на Кубок мира. – Прим. «Чемпионата») – правда. Мы поговорили с FIS и озвучили нашу точку зрения. Принять подобное решение совершенно неактуально, и, если нас не услышат, это будет означать, что мы не сможем продолжать спонсировать FIS», – пригрозил директор по коммуникации Coop Такле Фрииса в интервью Adressa.

Все эти факторы действительно создают проблему для FIS и Кубка мира по лыжным гонкам в частности. В последние два сезона в организации турнира были постоянные сбои. Хотя, конечно, в большинстве случаев это было связано с пандемией коронавируса. Так, например, в сезоне-2020/2021 не состоялись этапы в Нове-Место (Чехия) и Лиллехаммере (Норвегия), а в сезоне-2021/2022 не были проведены этапы в Ле Русе (Франция) и Планице (Словения). Вот только в прошлом сезоне отмены уже вызывали вопросы, ведь, например, в той же Словении практически в те же даты проходил этап юниорского Кубка IBU по биатлону. Это особенно отмечал комментатор Дмитрий Губерниев.

«Федерация лыжного спорта положила огромный болт на беговые лыжи. Они им не нужны, они их убивают, – писал Губерниев. – Конкуренция в полторы страны, организация непонятная, состыковка с трансляциями биатлона. Все остаются без соревновательной практики до Олимпиады. У биатлона будет три полноценных этапа, а здесь… Им надо договариваться, а федерации всё равно. Для спортсмена больше месяца без стартов – очень серьёзная история».