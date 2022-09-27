Российский лыжник описал плюсы отстранения от международных стартов

«Мне не нужно быть в топ-форме к старту сезона и доказывать свое право на участие в Кубке мира. Я могу выбирать гонки, и никто не займет мое место», — сказал спортсмен.

Устюгов уточнил, что эти слова не относятся к ситуации в сборной.

«Конечно, в том, что российские лыжники пропустят международный сезон, хорошего нет ничего. Я говорю со своей колокольни», — добавил он.

22 сентября в Международной федерации лыжного спорта (FIS) намекнули на возможное возвращение на турниры россиян, отстраненных от выступлений в марте. В организации подчеркнули, что речь идет не о проведении соревнований в России, а об участии спортсменов в мероприятиях федерации и Кубках мира.