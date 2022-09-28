Вяльбе проведет встречу с главой Международной федерации лыжного спорта

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе проведет встречу с президентом Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS) Йоханом Элиашом. Об этом Вяльбе в среду сообщила журналистам на форуме "Россия - спортивная держава".
Вяльбе в среду пришлось досрочно покинуть заседание попечительского совета "Лыжные трассы России" для встречи с главой FIS. Как объяснила президент ФЛГР, Элиаш не нашел другого времени для встречи с ней. На заседании Вяльбе избрали председателем попечительского совета "Лыжные трассы России".
FIS по рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) в марте отстранила российских спортсменов от участия в своих соревнованиях в связи с событиями на Украине. 8 сентября исполком МОК оставил в силе санкции в отношении российских спортсменов, их отстранение от международных стартов в связи с событиями на Украине организация считает "защитной мерой", направленной на предотвращение политизации спорта.