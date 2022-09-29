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2 часа назад

Лыжник сборной России получил повестку в военкомат

Lenta.ruиещё 7

Лыжник сборной России Антон Тимашов и начальник команды Роман Борисов получили повестки в военкомат. Об этом сообщает «Матч ТВ» в Telegram-канале.

Лыжник сборной России получил повестку в военкомат
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

О вручении повесток стало известно в четверг, 29 сентября. По информации источника, Федерация лыжных гонок России уже запросила для Тимашова и Борисова отсрочку.

Тимашову 26 лет, на молодежном чемпионате мира 2019 он занял четвертое место в масс старте. Борисову 42 года.

28 сентября стало известно о получении повесток фигуристами сборной России Дмитрием Алиевым и Макаром Игнатовым. Чемпиону России и Европы 2020 года Алиеву 23 года, серебряному призеру чемпионата страны Игнатову — 22. Федерация фигурного катания на коньках России запросила для спортсменов отсрочку.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что всего планируется призвать 300 тысяч резервистов.

Лыжный спорт,Макар Игнатов,Роман Борисов,Дмитрий Алиев,Сергей Шойгу,Владимир Путин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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