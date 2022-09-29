Норвежцы бойкотировали заседание комитетов FIS из-за допуска российской делегации. Ничего нового.

Традиционное осеннее заседание всех комитетов международной федерации лыжных видов спорта началось с крупного скандала. Делегаты от Норвегии, прилетевшие в Цюрих, уже улетают обратно. В чём причина? В допуске к заседаниям представителей России, в частности, президента ФЛГР Елены Вяльбе.

Да ясно уже, что никакого международного сезона для российских спортсменов не будет, но они всё никак не успокоятся.

Представители Норвегии бойкотируют заседания всех комитетов.

«За решением, которое мы приняли сегодня, стоят все. Никто не хочет участвовать в мероприятиях, где есть россияне, — заявила президент федерации лыжных видов спорта Норвегии Туве Мо Дюрхауг. — Я узнала, что россияне прилетели в Цюрих, когда села в самолёт в Норвегии. Мы сразу договорились об общей встрече. Некоторые из нашей делегации уже прилетели в Швейцарию, другие уже возвращаются домой. Это вызвало хаос, потому что Норвегия представлена во всех комитетах».

Менеджер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эспен Бьервиг высказался чуть дипломатичнее, допустив, что у делегаций из других стран может быть иное мнение.

«Обозначить свою позицию очень важно для нас. Процесс принятия решения был проведён достойно и тщательно, при этом мы уважаем мнения иных федераций и стран по поводу сложившейся ситуации», — приводит слова Бьервига VG.

Скорее всего, норвежцы рассчитывали, что к бойкоту присоединятся и все остальные, а в итоге FIS примет решение исключить россиян. Но нет.

Глава Ассоциации лыжного спорта Швеции Ола Стремберг подчеркнула, что бойкотировать заседания – не вариант, поскольку нужно обсуждать актуальные вопросы и доносить свою позицию. Хотя она тоже высказалась против участия россиян в заседаниях.

Интересно, а чего так опасаются норвежцы? Просто сидеть в одном помещении с великой Еленой Вяльбе? Это уже какая-то паранойя. Такое поведение давно не удивляет.