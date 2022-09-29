Норвегия не поедет на Кубок Мира, если там будет сборная России

– Конечно же, мы должны будем определить свою позицию, если это случится. Мы охотно желаем соревноваться со всеми спортсменами из всех стран, но в этом случае речь идет о выборе ценностей. Чтобы отстоять те, которые мы отстаиваем, от лица лыжных гонок я могу сказать, что мы готовы пойти далеко.



Это будет важное решение для всей федерации. Если говорить за себя, то мне сложно представить, как мы сможем соревноваться с русскими, пока идет спецоперация на Украине (формулировка изменена в соответствии с требованиями законодательства РФ – Sports.ru).