Вяльбе указала норвежской федерации на двуличие

«Есть интересные моменты. Норвежская ассоциация написала, что бойкотирует приезд сюда (на заседание FIS. — Прим. «Чемпионата»), потому что здесь представители России. Но они здесь, те, кто видятся, здороваются, пожимают руку. Двуличие. Или их настолько душат, что они должны такие реплики высказывать. И сейчас финская федерация ведет деятельность, чтобы нас всех удалили», — сказала Вяльбе на форуме «Россия — спортивная держава».