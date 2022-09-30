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1 час назад

Елена Вяльбе указала норвежской федерации на двуличие

Чемпионат.com

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказала мнение, что представители норвежской федерации ведут себя двулично, бойкотировав заседание Международной федерации лыжного спорта (FIS) из-за России.

Вяльбе указала норвежской федерации на двуличие
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Есть интересные моменты. Норвежская ассоциация написала, что бойкотирует приезд сюда (на заседание FIS. — Прим. «Чемпионата»), потому что здесь представители России. Но они здесь, те, кто видятся, здороваются, пожимают руку. Двуличие. Или их настолько душат, что они должны такие реплики высказывать. И сейчас финская федерация ведет деятельность, чтобы нас всех удалили», — сказала Вяльбе на форуме «Россия — спортивная держава».

Лыжный спорт,Елена Вяльбе,
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