В FIS сняли с повестки вопрос о нейтральном статусе для россиян

Международная лыжная федерация (FIS) отказалась обсуждать вопрос допуска россиян на международные соревнования из-за объявленной в РФ частичной мобилизации и референдумов. Об этом «Матч ТВ» сообщила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

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По ее словам, до референдумов и мобилизации рассматривался нейтральный статус спортсменов, однако теперь этот вопрос был снят с повестки FIS.

«Эта cитуация cильно оcложнила возврат роccийcких cпортcменов. Но мы оптимиcты, верим в лучшее. Вcе уже начали cчитать убытки. Очевидно, что из-за отcутcтвия Роccии внимание к cоревнованиям ниже», — сказала она.

Напомним, FIS отстранила российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца текущего сезона. При этом отстранение не помешало россиянке Наталье Непряевой выиграть общий зачет Кубка мира, несмотря на то, что она пропустила три последние этапы. Александр Большунов занял второе место.