"Наших не допустят". Губерниев обратился к норвежским лыжникам

"Норвежские лыжники и федерация могут расслабиться, потому что российских лыжников не допустят до международных соревнований. Я считаю, что это спекуляция, что нас могут куда-то допустить. Нам нужно добиваться своего, разговаривать с международной федерацией, но я хочу всех успокоить, наших лыжников не допустят", - заявил Губерниев.