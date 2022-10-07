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10 часов назад

Губерниев призвал норвежских лыжников расслабиться, потому что "Россию не допустят" до международных стартов

Газета.Ruиещё 7

Российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал заявление Норвежской ассоциации лыжного спорта, согласно которому будет рассмотрен вариант бойкота международных соревнований, если до них будут допущены российские и белорусские атлеты, передает Metaratings.ru. О таком возможном развитии событий 6 октября заявила президент Федерации лыжных видов спорта Норвегии Туве Мо Дюрхауг.

"Наших не допустят". Губерниев обратился к норвежским лыжникам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Норвежские лыжники и федерация могут расслабиться, потому что российских лыжников не допустят до международных соревнований. Я считаю, что это спекуляция, что нас могут куда-то допустить. Нам нужно добиваться своего, разговаривать с международной федерацией, но я хочу всех успокоить, наших лыжников не допустят", - заявил Губерниев.

Напомним, что весной Международная федерация лыжного спорта приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца прошлого сезона. 5 июля стало известно, что FIS продлила отстранение российских и белорусских спортсменов на весь летний сезон-2022. Стоит отметить, что отстранение России не помешало россиянке Наталье Непряевой выиграть общий зачет Кубка мира, несмотря на пропуск последних трех этапов. У мужчин лучшим стал норвежец Йоханнес Клебо, второе место досталось триумфатору предыдущих двух лет — Александру Большунову.

Лыжный спорт,Йоханнес Клебо,Дмитрий Губерниев,
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