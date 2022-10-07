FIS выделила квоты для российских лыжников на следующий сезон Кубка мира

Международная федерация лыжного спорта и сноубординга (FIS) выделила квоты для российских спортсменов на сезон-2022/23 для участия в Кубке мира. Об этом в пятницу сообщается на сайте организации.

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Всего россиянам выделено 12 квот: по шесть для женщин и мужчин. Для персонала выделено 22 квоты.

Кубок мира в сезоне-2022/23 стартует 25 ноября в Руке и завершится 26 марта 2023 года в Лахти.