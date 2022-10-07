Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+26° в 
USD 61.25EUR 59.98
Войти в почту
10 часов назад

FIS выделила квоты для российских лыжников на следующий сезон Кубка мира

ТАСС

Международная федерация лыжного спорта и сноубординга (FIS) выделила квоты для российских спортсменов на сезон-2022/23 для участия в Кубке мира. Об этом в пятницу сообщается на сайте организации.

FIS выделила квоты для российских лыжников на следующий сезон Кубка мира
Фото: ТАССТАСС

Всего россиянам выделено 12 квот: по шесть для женщин и мужчин. Для персонала выделено 22 квоты.

Кубок мира в сезоне-2022/23 стартует 25 ноября в Руке и завершится 26 марта 2023 года в Лахти.

FIS отстранила российских спортсменов от своих соревнований в связи с событиями на Украине. Ранее в организации сообщили ТАСС, что решение по допуску россиян до международных соревнований может быть принято 22 октября.

Лыжный спорт,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители