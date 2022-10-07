Норвегия озвучила позицию по допуску российских лыжников

Норвежская ассоциация лыжного спорта озвучила позицию по допуску российских и белорусских спортсменов. Об этом сообщает Dagbladet.

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Глава организации Туве Мо Дюрхауг заявил, что сборная Норвегии планирует бойкотировать соревнования с участием лыжников из этих стран. Он рассказал, что норвежцы отправили письмо в Международную федерацию лыжного спорта (FIS) с требованием запретить участие как российских спортсменов, так и менеджеров.

28 сентября Норвегия объявила о бойкоте встречи FIS в Швейцарии из-за присутствия российской делегации. Затем представители финской лыжной ассоциации заявили, что необходимо ввести новые санкции против представителей России и Белоруссии.