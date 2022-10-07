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7 часов назад

Норвегия озвучила позицию по допуску российских лыжников

Lenta.ru

Норвежская ассоциация лыжного спорта озвучила позицию по допуску российских и белорусских спортсменов. Об этом сообщает Dagbladet.

Норвегия озвучила позицию по допуску российских лыжников
Фото: ТАССТАСС

Глава организации Туве Мо Дюрхауг заявил, что сборная Норвегии планирует бойкотировать соревнования с участием лыжников из этих стран. Он рассказал, что норвежцы отправили письмо в Международную федерацию лыжного спорта (FIS) с требованием запретить участие как российских спортсменов, так и менеджеров.

Норвегия может отказаться от участия в Кубке мира и ЧМ по лыжным гонкам в случае допуска сборной России

28 сентября Норвегия объявила о бойкоте встречи FIS в Швейцарии из-за присутствия российской делегации. Затем представители финской лыжной ассоциации заявили, что необходимо ввести новые санкции против представителей России и Белоруссии.

1 марта Федерация лыжных видов спорта Норвегии отстранила российских спортсменов от стартов, которые проводятся на территории страны. Позже FIS распространила запрет на все соревнования под эгидой организации.

Лыжный спорт,СБОРНАЯ РОССИИ,
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