«Я бы этих шведок не допустил! Какое их дело до политики? Старайтесь показывать результаты и дружить, есть такое понятие – спортивное братство!



При чем тут Украина, и какое дело шведам до нее? Пусть лучше поучат историю! Мы к шведам не ходили, а вот они приходили к нам, и где они? И пусть рот не раскрывают, а то напомним, что такое Россия!



Пусть учат историю и занимаются спортом, а не лезут в политику. Только безграмотные шведы могут сказать, что спорт и политика связаны между собой! Они сами больше потеряют.



Из-за этих бойкотов снизятся конкуренция, зрительский интерес, интрига. Надо думать о том, как повысить все это, а не о политике», – сказал Тихонов.