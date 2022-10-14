Норвежские лыжницы бойкотируют ЧМ-2023 в случае допуска россиян

«Я считаю, что это было смелое высказывание. Хорошо, что они чётко выражают свою позицию, и я их поддерживаю. Для нас всё происходящее там выглядит сюрреалистично. Лично мне было странно по дороге домой с Олимпиады сидеть плечом к плечу со Степановой и остальными, а несколько недель спустя видеть её стоящей рядом с Путиным и выступающей с речью за его дело. Мы хотим, чтобы участвовали все сильнейшие, но не любой ценой», — цитирует двукратную олимпийскую чемпионку Хагу телеграм-канал RUNO со ссылкой на интервью лыжницы телеканалу NRK.