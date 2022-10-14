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1 час назад

Норвежские лыжницы намерены бойкотировать ЧМ-2023 в Планице в случае допуска россиян

Чемпионат.com

Норвежские лыжницы Рагниль Хага, Анна Свендсен и Ане Аппельквист Стенсет поддержали намерение шведок Линн Сван и Майю Дальквист бойкотировать чемпионат мира — 2023 в Планице, если России позволят выйти на старт этих соревнований.

Норвежские лыжницы бойкотируют ЧМ-2023 в случае допуска россиян
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Я считаю, что это было смелое высказывание. Хорошо, что они чётко выражают свою позицию, и я их поддерживаю. Для нас всё происходящее там выглядит сюрреалистично. Лично мне было странно по дороге домой с Олимпиады сидеть плечом к плечу со Степановой и остальными, а несколько недель спустя видеть её стоящей рядом с Путиным и выступающей с речью за его дело. Мы хотим, чтобы участвовали все сильнейшие, но не любой ценой», — цитирует двукратную олимпийскую чемпионку Хагу телеграм-канал RUNO со ссылкой на интервью лыжницы телеканалу NRK.

«Будет совсем неактуально выходит на старт, если они там будут. Я надеюсь, что FIS примет решение не допускать их», — сказала Свендсен

«Я ничего не имею против самих спортсменов лично, но мы не хотим, чтобы им позволили стартовать. То, как поступает Россия, неприемлемо, и это должно иметь последствия», — добавила Стенсет.

Лыжный спорт,Майя Дальквист,Анна Свендсен,Владимир Путин,
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