Российский лыжник получил украинское гражданство и покинул страну

Российский лыжник Валерий Гонтарь, двукратный победитель зимней Универсиады 2017 года, покинул страну и получил гражданство Украины, сообщает «Чемпионат.com».

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По информации издания, 28-летний спортсмен в настоящее время пытается обосноваться и трудоустроиться в Австрии.

Последний раз Гонтарь выступал на российских стартах в сезоне-2019/20, поэтому ему не нужно отбывать обязательный при смене спортивного гражданства карантин.

В составе сборной России лыжник участвовал только в Универсиадах. На этапы Кубка мира ему отобраться не удалось.

Ранее российский экс-игрок краснодарской «Кубани» Сергей Каретник объяснил свой переход в украинскую «Полтаву».

«Да, я играл в России. Но сейчас я здесь, дома, чему очень рад. Украинцы действительно европейская нация. Именно поэтому Россия так и не стала моим домом», — сказал Каретник.

Стоит отметить, что Каретник родился в Полтавской области. Также у него есть украинский паспорт.