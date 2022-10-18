Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+9° в 
USD 61.76EUR 60.56
Войти в почту
14 минут назад

Российский лыжник Гонтарь получил украинское гражданство и покинул страну

Газета.Ru

Российский лыжник Валерий Гонтарь, двукратный победитель зимней Универсиады 2017 года, покинул страну и получил гражданство Украины, сообщает «Чемпионат.com».

Российский лыжник получил украинское гражданство и покинул страну
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации издания, 28-летний спортсмен в настоящее время пытается обосноваться и трудоустроиться в Австрии.

Последний раз Гонтарь выступал на российских стартах в сезоне-2019/20, поэтому ему не нужно отбывать обязательный при смене спортивного гражданства карантин.

В составе сборной России лыжник участвовал только в Универсиадах. На этапы Кубка мира ему отобраться не удалось.

Ранее российский экс-игрок краснодарской «Кубани» Сергей Каретник объяснил свой переход в украинскую «Полтаву».

«Да, я играл в России. Но сейчас я здесь, дома, чему очень рад. Украинцы действительно европейская нация. Именно поэтому Россия так и не стала моим домом», — сказал Каретник.

Стоит отметить, что Каретник родился в Полтавской области. Также у него есть украинский паспорт.

Российский теннисист сменил гражданство на казахское

Последним клубом Каретника в России стало «Динамо» из Владивостока. В сезоне-2014/15 он стал финалистом Кубка России в составе «Кубани». В решающем матче краснодарцы уступили московскому «Локомотиву» со счетом 3:1.

Лыжный спорт,Валерий Гонтарь,Сергей Каретник,СБОРНАЯ РОССИИ,Динамо,
13
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители