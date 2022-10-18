Российский лыжник получил украинское гражданство и покинул страну

Российский лыжник Валерий Гонтарь получил гражданство Украины и покинул Россию. Об этом сообщает «Чемпионат.com».
Сейчас двукратный победитель зимней Универсиады 2017 года, 28-летний Гонтарь живет в Австрии, где пытается найти работу. На российских стартах Гонтарь выступал в сезоне-2019/20, поэтому ему не нужно отбывать обязательный при смене спортивного гражданства карантин.
В составе сборной России Гонтарь выступал только в Универсиадах. На этапы Кубка мира лыжник не отобрался.
Ранее стало известно, что российский теннисист Александр Шевченко, занимающий 149-е место в мире, сменил гражданство на казахстанское. На турнире в Стокгольме он играет под флагом Казахстана. Теннисист прошел через квалификацию. Его первым соперником в основной сетке станет швейцарец Антуан Бельер.