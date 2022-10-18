Российский лыжник получил украинское гражданство и покинул страну

Российский лыжник Валерий Гонтарь получил гражданство Украины и покинул Россию. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

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Сейчас двукратный победитель зимней Универсиады 2017 года, 28-летний Гонтарь живет в Австрии, где пытается найти работу. На российских стартах Гонтарь выступал в сезоне-2019/20, поэтому ему не нужно отбывать обязательный при смене спортивного гражданства карантин.

В составе сборной России Гонтарь выступал только в Универсиадах. На этапы Кубка мира лыжник не отобрался.