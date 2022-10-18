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53 минуты назад

Лыжник Гонтарь сменил гражданство на украинское

Елена Прошина

Российский лыжник Валерий Гонтарь получил гражданство Украины и покинул Россию. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Российский лыжник получил украинское гражданство и покинул страну
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сейчас двукратный победитель зимней Универсиады 2017 года, 28-летний Гонтарь живет в Австрии, где пытается найти работу. На российских стартах Гонтарь выступал в сезоне-2019/20, поэтому ему не нужно отбывать обязательный при смене спортивного гражданства карантин.

В составе сборной России Гонтарь выступал только в Универсиадах. На этапы Кубка мира лыжник не отобрался.

Российский теннисист сменил гражданство на казахское

Ранее стало известно, что российский теннисист Александр Шевченко, занимающий 149-е место в мире, сменил гражданство на казахстанское. На турнире в Стокгольме он играет под флагом Казахстана. Теннисист прошел через квалификацию. Его первым соперником в основной сетке станет швейцарец Антуан Бельер.

Лыжный спорт,Валерий Гонтарь,Александр Шевченко,СБОРНАЯ РОССИИ,
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