Глава FIS призналась, что настроена на недопуск российских лыжников

«Скажу честно, мы уже настроены на то, что нас не допустят. Настраиваемся на всероссийские соревнования, национальный чемпионат, Кубок России.



Календарь сверстан так, что мы практически по расписанию Кубка мира прошлись, кроме «Тур де Ски». Все турниры будут идти параллельно с FIS.



Мы будем рады, если вдруг что то случится и произойдет что то другое. На личной встрече с главой FIS Элиашом он сказал, что даже если мы будем допущены к международным соревнованиям, то в Скандинавию нас точно не пустят», — приводит слова Вяльбе «Матч ТВ».