Матыцин высказался о решении FIS продлить отстранение россиян

Решение Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS) отстранить россиян от соревнований лишает других спортсменов сильной конкуренции в лице российских участников. Об этом сообщил министр спорта Олег Матыцин.

Фото: ТАСС ТАСС

"Российские лыжники – одни из сильнейших в мире, без них любые международные старты теряют свою актуальность, становятся менее интересными и захватывающими, а результаты на табло заметно уступают предыдущим", – цитирует Матыцина ТАСС.

Он подчеркнул, что Россия продолжает оказывать поддержку отечественным спортсменам, в том числе в создании условий для поддержания соревновательного опыта. Министр спорта также сообщил о работе, которая проводится в целях защиты прав спортсменов.

Матыцин высказал уверенность на скорейшее прекращение практики отстранений и возрождение на мировых спортивных площадках большого международного праздника.