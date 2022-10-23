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1 час назад

Решение FIS лишает других спортсменов сильной конкуренции в лице РФ – Матыцин

Москва24иещё 5

Решение Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS) отстранить россиян от соревнований лишает других спортсменов сильной конкуренции в лице российских участников. Об этом сообщил министр спорта Олег Матыцин.

Матыцин высказался о решении FIS продлить отстранение россиян
Фото: ТАССТАСС

"Российские лыжники – одни из сильнейших в мире, без них любые международные старты теряют свою актуальность, становятся менее интересными и захватывающими, а результаты на табло заметно уступают предыдущим", – цитирует Матыцина ТАСС.

Он подчеркнул, что Россия продолжает оказывать поддержку отечественным спортсменам, в том числе в создании условий для поддержания соревновательного опыта. Министр спорта также сообщил о работе, которая проводится в целях защиты прав спортсменов.

Матыцин высказал уверенность на скорейшее прекращение практики отстранений и возрождение на мировых спортивных площадках большого международного праздника.

Накануне FIS продлила отстранение российских спортсменов от участия в соревнованиях в сезоне 2022–2023 года. О подобном решении заявил член правления FIS Матс Арьес.

Лыжный спорт,Олег Матыцин,
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