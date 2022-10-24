Российский лыжник Гонтарь опроверг получение украинского гражданства

Молодой российский лыжник Валерий Гонтарь в интервью газете «Спорт-Экспресс» рассказал о том, что после публикации о мнимой смене гражданства он постоянно получает угрозы в свой адрес.

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Отмечается, что спортивные издания ранее опубликовали данные о том, что Гонтарь якобы получил украинское гражданство и пытается поселиться в Австрии.

Гонтарь подчеркнул, что не имеет гражданства Украины. Он добавил, что бывал в австрийских городах, страна ему очень понравилась. Вместе с тем, он не планирует как-либо связывать с ней жизнь.

«Кто-то что-то сказал, придумал. Меня за это отчитывают, унижают, оскорбляют. Вплоть до угроз расправы», - пожаловался спортсмен.