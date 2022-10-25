Таталина рассматривает возможность тренировок за границей

Чемпионка мира 2021 года в биг-эйре Анастасия Таталина в настоящее время находится на самоподготовке, она рассматривает возможность тренировок за рубежом, но испытывает большие организационные сложности. Об этом ТАСС сообщил во вторник личный тренер спортсменки Евгений Серов.

Фото: Соцсети Соцсети

"Анастасия [Таталина] тренируется, частично подготовка к сезону идет в составе национальной команды, недавно завершился тренировочный сбор в Крылатском, - сказал Серов. - Сейчас она находится на индивидуальной подготовке, по плану у нее будет еще сбор в Чайковском, если не получится подготовка за р

"Планируем за счет привлеченных средств и средств Москомспорта отправиться на сбор за границу, но столкнулись с большими организационными сложностями. В Австрии и Швейцарии пройдут этапы Кубка мира, парки готовы, можно туда приезжать и работать. Все упирается в визы, да и добраться сейчас непросто. Туда Настя собиралась отправиться вместе с мамой, а я решением оргвопросов больше занимаюсь", - добавил собеседник агентства.

Тренер спортсменки также рассказал о том, в каких соревнованиях планирует участвовать Таталина.

"Первый старт у нас запланирован в Новосибирске, это будет Кубок России, который пройдет ориентировочно с 21 по 26 декабря. Перед этим должен был быть Красноярск, но он пока не подтверждает. В январе запланированы соревнования в Миассе", - заключил Серов.