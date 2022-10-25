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52 минуты назад

Чемпионка мира по фристайлу Таталина рассматривает возможность тренировок за границей

ТАСС

Чемпионка мира 2021 года в биг-эйре Анастасия Таталина в настоящее время находится на самоподготовке, она рассматривает возможность тренировок за рубежом, но испытывает большие организационные сложности. Об этом ТАСС сообщил во вторник личный тренер спортсменки Евгений Серов.

Таталина рассматривает возможность тренировок за границей
Фото: СоцсетиСоцсети

"Анастасия [Таталина] тренируется, частично подготовка к сезону идет в составе национальной команды, недавно завершился тренировочный сбор в Крылатском, - сказал Серов. - Сейчас она находится на индивидуальной подготовке, по плану у нее будет еще сбор в Чайковском, если не получится подготовка за р

"Планируем за счет привлеченных средств и средств Москомспорта отправиться на сбор за границу, но столкнулись с большими организационными сложностями. В Австрии и Швейцарии пройдут этапы Кубка мира, парки готовы, можно туда приезжать и работать. Все упирается в визы, да и добраться сейчас непросто. Туда Настя собиралась отправиться вместе с мамой, а я решением оргвопросов больше занимаюсь", - добавил собеседник агентства.

Тренер спортсменки также рассказал о том, в каких соревнованиях планирует участвовать Таталина.

"Первый старт у нас запланирован в Новосибирске, это будет Кубок России, который пройдет ориентировочно с 21 по 26 декабря. Перед этим должен был быть Красноярск, но он пока не подтверждает. В январе запланированы соревнования в Миассе", - заключил Серов.

Таталиной 22 года, она является серебряным призером Универсиады 2019 года в Красноярске. Таталина принимала участие в Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане и 2022 года в Пекине. На Играх 2022 года россиянка заняла четвертое место в слоупстайле.

Лыжный спорт,Евгений Серов,
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