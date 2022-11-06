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41 минуту назад

Лыжник Большунов пропустит спринтерскую гонку на соревнованиях в Ханты-Мансийске

ТАСС

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов пропустит спринтерскую гонку на соревновании "Югория. Первый снег" из-за растяжения голеностопа. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил старший тренер сборной России Юрий Бородавко.

Большунов пропустит спринтерскую гонку на соревнованиях в Ханты-Мансийске
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Спринтерская гонка пройдет 7 ноября.

"Александр во время пробежки поскользнулся и получил растяжение голеностопа, - сказал Бородавко. - Мы приняли решение, что завтра он стартовать не будет. Что касается вторничной гонки, то по участию в этом старте мы примем решение позже".

Большунову 25 лет, он стал первым в России лыжником, которому удалось выиграть Олимпийские игры, чемпионат мира, многодневку "Тур де Ски" и общий зачет Кубка мира. Всего на его счету девять олимпийских наград - три золотые, четыре серебряные и две бронзовые.

Лыжный спорт,Юрий Бородавко,Александр Большунов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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