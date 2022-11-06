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1 час назад

Рекордсмен Чехии по прыжкам на лыжах с трамплина Гайек пропал без вести

Елена Прошина

Чешский прыгун на лыжах с трамплина Антонин Гайек пропал без вести. Он не дает о себе знать уже месяц, предполагают, что спортсмен исчез в Малайзии. Об этом сообщает чешское издание Blesk.

Рекордсмен Чехии по прыжкам на лыжах с трамплина Гайек пропал без вести
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Полиция начала поиски Антонина Гайека еще 2 октября. По ее данным, он должен находиться в Малайзии.

«Поиски пропавшего без вести продолжаются. Пока мужчина не дал о себе знать. Мы примем любую информацию, которая поможет его найти», — сказала пресс-секретарь полиции Адела Фиалова.

Blesk пишет, что «опасения растут», поговаривают, что спортсмен найден мертвым. Однако МИД Чехии не подтвердил эту информацию. Посольство в Куала-Лумпуре заявило, что «занимается делом о пропаже чешского гражданина в районе малазийского острова Лангкави». Но подробности пока не разглашаются.

Антонин Гаек (35 лет) был одним из талантливых чешских прыгунов. Ему принадлежит рекорд Чехии (236 метров). Он завершил карьеру в 2015 году и выступил в роли тренера женской национальной сборной на зимних Олимпийских играх в Пекине.

Лыжный спорт,Антонин Гаек,
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