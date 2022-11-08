"Ищут целлюлит" - лыжница Еремеева об опыте в гимнастике

– У меня, во-первых, зрение – минус. Но дело не столько в нем, сколько в темпераменте. Я не могу сосредоточиться. Помню, что прибегала на рубеж и быстро палила по мишеням, даже не всегда целясь. Мне было проще отстрелять, как получится, и пробежать штрафные круги, чтобы не терять времени.



Работа с винтовкой отнимает реально много времени. Тот же тренаж был не для меня. Я не могла просто лежать на месте и нажимать на курок. Это не впечатляло.