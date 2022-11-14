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25 минут назад

Призер ЧМ горнолыжник Франц пропустит сезон из-за перелома обеих ног

Матч ТВ

Австрийский горнолыжник Макс Франц не выступит в сезоне 2022/23 из за полученных травм, сообщается на сайте Ассоциации лыжных видов спорта Австрии (OSV).

Призер ЧМ горнолыжник Франц пропустит сезон из-за перелома обеих ног
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

33 летний спортсмен упал во время тренировки в скоростном спуске в Коппер Маунтин (США). После оказания первой помощи на месте Франц был доставлен в больницу города Вейл, где по итогам обследования врачи диагностировали у него открытый перелом левой ноги, сложный перелом правой ноги и рваную рану на правой руке.

— Макс зацепился за ворота верхней частью тела и упал. Это очень прискорбно, потому что у него были большие планы на этот сезон. Для нашей команды это огромная потеря. Желаю Максу, чтобы он вернулся в строй как можно скорее, — сказал директор мужской горнолыжной команды Австрии Марко Пфайфер.

Франц завоевал бронзу в скоростном спуске на чемпионате мира 2017, также он три раза побеждал на этапах Кубка мира, еще семь раз поднимался на подиум.

Лыжный спорт,Макс Франц,
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