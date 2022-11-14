Призер ЧМ горнолыжник Франц пропустит сезон из-за перелома обеих ног

— Макс зацепился за ворота верхней частью тела и упал. Это очень прискорбно, потому что у него были большие планы на этот сезон. Для нашей команды это огромная потеря. Желаю Максу, чтобы он вернулся в строй как можно скорее, — сказал директор мужской горнолыжной команды Австрии Марко Пфайфер.