Норвежская лыжница поддержала объединение спорта и политики

– Ну, это никакой не сюрприз. Это же, вообще-то, просто слова.



Разумеется, нет сомнений, что со спортивной точки зрения мы хотели бы видеть на старте всех сильнейших. Но прямо сейчас мы должны рассматривать все в более широкой перспективе.



Раз в России, судя по всему, спорт и политика идут вместе, то и с нашей стороны будет неправильным разделять их. А когда во главе этого стоят спортсмены, мы просто должны обозначить свою позицию, – сказала Фоссесхолм.