ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+10° в 
USD 60.50EUR 62.28
Войти в почту
10 часов назад

«Раз в России спорт и политика идут вместе, то и с нашей стороны будет неправильным разделять их». Норвежская лыжница Фоссесхолм о недопуске россиян

Sports.ru

Норвежская лыжница Хелене Марие Фоссесхолм заявила, что не будет следить за выступлениями российских лыжниц.

Норвежская лыжница поддержала объединение спорта и политики
Фото: Sports.ruSports.ru

– Нет, у меня нет такой необходимости. Мы должны думать о себе. Но мы наверняка узнаем результаты и услышим об этом, я рассчитываю на это. СМИ пичкают нас так, что с этим проблем не будет.

Я отписалась от [Вероники] Степановой весной. Ее посты настолько спорны и идут вразрез с моими ценностями, что у меня просто-напросто нет потребности следить за ее соцсетями и высказываниями.

– Что ты думаешь о ее резких высказываниях насчет того, что вам следует следить за россиянками этой зимой?

– Ну, это никакой не сюрприз. Это же, вообще-то, просто слова.

Разумеется, нет сомнений, что со спортивной точки зрения мы хотели бы видеть на старте всех сильнейших. Но прямо сейчас мы должны рассматривать все в более широкой перспективе.

Раз в России, судя по всему, спорт и политика идут вместе, то и с нашей стороны будет неправильным разделять их. А когда во главе этого стоят спортсмены, мы просто должны обозначить свою позицию, – сказала Фоссесхолм.

Лыжный спорт,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители