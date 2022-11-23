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7 часов назад

Вяльбе о призовых на Кубке России: «Наши лыжники получили больше, чем на Кубке Норвегии, где за победу дают 50 евро»

Sports.ru

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о призовых на Кубке России.

Вяльбе высказалась о призовых на Кубке России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

– Была информация, что призовые за гонку на этапе Кубка России составили 100, 80 и 60 тысяч рублей. Это так?

– Да, призовые действительно такие. Там даже чуть больше. Не понимаю, зачем об этом нужно все время говорить.

Я считаю, что это вообще не очень красиво – все время рыться в чужих кошельках. Лично я всегда стараюсь сделать что-то хорошее для спортсменов. Наши ребята точно знали, что за муку они бегать не будут.

Честно сказать, меня радует, что наши лыжники получили призовые больше, чем на Кубке Норвегии, где за победу дают 50 евро (около 3 тысяч рублей – Sports.ru), – сказала Вяльбе.

Лыжный спорт,Елена Вяльбе,
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