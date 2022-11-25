Клебо выиграл классический спринт на этапе Кубка мира

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, норвежец Йоханнес Клебо одержал победу в классическом спринте на первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия). Вторым к финишу пришёл его соотечественник Эвен Нортуг. Третье время показал ещё один норвежец — Пол Голберг.