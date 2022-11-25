Лыжник Большунов: люди на Западе должны перестать во всем обвинять россиян

Российский лыжник Александр Большунов высказался об отстранении отечественных спортсменов от международных стартов.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Люди на Западе должны перестать во всем обвинять нас, русских. Может быть, вместо этого нам нужна поддержка? Спорт — это мир, спорт должен объединять людей», — приводит слова спортсмена TV2.

Большунов является двукратным обладателем Кубка мира и победителем «Тур де Ски». На Олимпийских играх — 2022 в Пекине 25-летний россиянин завоевал пять медалей, три из которых золотые. На церемонии закрытия Игр он был знаменосцем сборной России.

Напомним, что весной Международная федерация лыжного спорта (FIS) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца прошлого сезона. 22 октября это решение было продлено на сезон 2022/23.