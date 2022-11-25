Лыжник Большунов: люди на Западе должны перестать во всем обвинять россиян

Российский лыжник Александр Большунов высказался об отстранении отечественных спортсменов от международных стартов.
«Люди на Западе должны перестать во всем обвинять нас, русских. Может быть, вместо этого нам нужна поддержка? Спорт — это мир, спорт должен объединять людей», — приводит слова спортсмена TV2.
Большунов является двукратным обладателем Кубка мира и победителем «Тур де Ски». На Олимпийских играх — 2022 в Пекине 25-летний россиянин завоевал пять медалей, три из которых золотые. На церемонии закрытия Игр он был знаменосцем сборной России.
Напомним, что весной Международная федерация лыжного спорта (FIS) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца прошлого сезона. 22 октября это решение было продлено на сезон 2022/23.
Стоит отметить, что это не помешало россиянке Наталье Непряевой выиграть общий зачет Кубка мира, несмотря на пропуск последних трех этапов. У мужчин лучшим из россиян стал Александр Большунов, он второй.