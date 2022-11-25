ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+10° в 
USD 60.48EUR 62.88
Войти в почту
1 час назад

Пятикратный олимпийский чемпион Клебо ответил на слова Большунова об отстранении россиян

Газета.Ru

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал слова россиянина Александра Большунова об отстранении российских спортсменов.

Олимпийский чемпион Клебо ответил на слова Большунова об отстранении россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее Большунов заявил, что люди на Западе должны перестать во всем обвинять россиян. Также 25-летний россиянин предложил своим зарубежным коллегам представить себя на месте отстраненных.

«Как спортсмену Большунову сейчас действительно нелегко. Он тренируется, как и я, чтобы выступать на Кубке мира и чемпионате мира. Ему сейчас не позавидуешь.

Я тоже хотел бы соревноваться с самыми лучшими во всех гонках. Но то, что сейчас происходит в мире, должно прекратиться прежде, чем я снова встречусь с Большуновым», — цитирует пятикратного олимпийского чемпиона TV2.

Большунов является двукратным обладателем Кубка мира и победителем «Тур де Ски». На Олимпийских играх — 2022 в Пекине 25-летний россиянин завоевал пять медалей, три из которых золотые. На церемонии закрытия Игр он был знаменосцем сборной России.

Напомним, что весной Международная федерация лыжного спорта (FIS) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца прошлого сезона. 22 октября это решение было продлено на сезон 2022/23.

Лыжный спорт,Йоханнес Клебо,Александр Большунов,СБОРНАЯ РОССИИ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители