Олимпийский чемпион Клебо ответил на слова Большунова об отстранении россиян

«Как спортсмену Большунову сейчас действительно нелегко. Он тренируется, как и я, чтобы выступать на Кубке мира и чемпионате мира. Ему сейчас не позавидуешь.



Я тоже хотел бы соревноваться с самыми лучшими во всех гонках. Но то, что сейчас происходит в мире, должно прекратиться прежде, чем я снова встречусь с Большуновым», — цитирует пятикратного олимпийского чемпиона TV2.