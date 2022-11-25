Олимпийский чемпион Клебо ответил на слова Большунова об отстранении россиян

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал слова россиянина Александра Большунова об отстранении российских спортсменов.
Ранее Большунов заявил, что люди на Западе должны перестать во всем обвинять россиян. Также 25-летний россиянин предложил своим зарубежным коллегам представить себя на месте отстраненных.
«Как спортсмену Большунову сейчас действительно нелегко. Он тренируется, как и я, чтобы выступать на Кубке мира и чемпионате мира. Ему сейчас не позавидуешь.
Я тоже хотел бы соревноваться с самыми лучшими во всех гонках. Но то, что сейчас происходит в мире, должно прекратиться прежде, чем я снова встречусь с Большуновым», — цитирует пятикратного олимпийского чемпиона TV2.
Большунов является двукратным обладателем Кубка мира и победителем «Тур де Ски». На Олимпийских играх — 2022 в Пекине 25-летний россиянин завоевал пять медалей, три из которых золотые. На церемонии закрытия Игр он был знаменосцем сборной России.
Напомним, что весной Международная федерация лыжного спорта (FIS) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца прошлого сезона. 22 октября это решение было продлено на сезон 2022/23.