Канадский лыжник Кершоу считает большим ударом отсутствие россиян на КМ

«Странно не видеть Россию на старте Кубка мира. Среди женщин не будет ни Ступак, ни Непряевой, и это большой удар. Это одни из лучших лыжниц мира, и они отлично выступали в последние годы. Но, если честно, потеря россиянок не снизила мою тягу к просмотру соревнований девушек», — сказал Кершоу.