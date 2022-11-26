Канадский лыжник Кершоу считает большим ударом отсутствие россиян на КМ

Закончивший карьеру в 2018 году чемпион мира канадец Девон Кершоу в подкасте Threshold высказался об отсутствии российских лыжников на этапах Кубка мира в этом году. Турнир стартовал 25 ноября в финской Руке.
«Странно не видеть Россию на старте Кубка мира. Среди женщин не будет ни Ступак, ни Непряевой, и это большой удар. Это одни из лучших лыжниц мира, и они отлично выступали в последние годы. Но, если честно, потеря россиянок не снизила мою тягу к просмотру соревнований девушек», — сказал Кершоу.
Уже прошли две гонки — спринт классическим стилем у женщин и мужчин. Победителями стали шведка Эмма Рибом и норвежец Йоханнес Клебо соответственно.
Напомним, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) приняла во внимание рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) и решила отстраненить российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца прошлого сезона практически сразу после завершения Олимпийских игр в Пекине. Позже решение было продлено.