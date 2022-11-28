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1 час назад

Большунов отправил Клебо сообщение на норвежском языке

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Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов отправил сообщение норвежцу Йоханнесу Клебо. Россиянин поздравил соперника с победой на первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия).

Большунов отправил Клебо сообщение на норвежском языке
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Думаю, можно сразу все медали Кубка мира отдать Клебо. И передайте ему, что я его поздравляю с Большим хрустальным глобусом по итогам сезона», — написал российский лыжник.

Ранее Йоханнес Клебо выиграл три гонки на Кубке мира. Норвежец стал победителем классического спринта, гонки с раздельным стартом в классическом стиле на 10 км и гонки преследования в свободном стиле на 20 км. Напомним, российские лыжники, в том числе Александр Большунов, пропускают весь международный сезон-2022/2023 из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).

Лыжный спорт,Йоханнес Клебо,Александр Большунов,
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