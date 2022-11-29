Опубликован состав сборной Швеции на второй этап Кубка мира по лыжным гонкам в сезоне-2022/2023. Соревнования пройдут в Лиллехамере (Норвегия) с 25 по 27 ноября.

Отметим, что у мужчин до сих пор не допущен до спринтерской гонки призёр чемпионатов мира 2013, 2015 и 2017 годов Калле Хальфварссон, который был дисквалифицирован по итогам 20-километровой гонки преследования в свободном стиле в минувшие выходные на первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия) за обгон соперников за пределами трассы.