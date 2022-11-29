ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+5° в 
USD 60.75EUR 63.30
Войти в почту
13 минут назад

Стал известен состав сборной Швеции на второй этап Кубка мира — 2022/2023 по лыжным гонкам

Чемпионат.comиещё 2

Опубликован состав сборной Швеции на второй этап Кубка мира по лыжным гонкам в сезоне-2022/2023. Соревнования пройдут в Лиллехамере (Норвегия) с 25 по 27 ноября.

Состав сборной Швеции на второй этап Кубка мира по лыжным гонкам
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Отметим, что у мужчин до сих пор не допущен до спринтерской гонки призёр чемпионатов мира 2013, 2015 и 2017 годов Калле Хальфварссон, который был дисквалифицирован по итогам 20-километровой гонки преследования в свободном стиле в минувшие выходные на первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия) за обгон соперников за пределами трассы.

Мужчины

Эдвин Ангер

Йенс Бурман

Эмиль Даниэльссон

Калле Хальфварссон

Лео Йоханссон

Вильям Порома

Оскар Свенссон

Эрик Рошё

Симон Андерссон

Георг Эрссон

Трульс Гиссельман

Олоф Йонссон

Женщины

Эбба Андерссон

Майя Дальквист

Анна Дювик

Фрида Эркерс

Йоханна Хагстрём

Ингрид Халльквист

Моа Илар

Фрида Карлссон

Эмма Рибом

Ловиса Модиг

Подробнее на «Чемпионате»:

https://www.championat.com/skiing/news-4910255-stal-izvesten-sostav-sbornoj-shvecii-na-vtoroj-etap-kubka-mira-2022-2023-po-lyzhnym-gonkam.html?utm_source=copypaste

Лыжный спорт,Фрида Карлссон,Майя Дальквист,Оскар Свенссон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители