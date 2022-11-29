Опубликован состав сборной Швеции на второй этап Кубка мира по лыжным гонкам в сезоне-2022/2023. Соревнования пройдут в Лиллехамере (Норвегия) с 25 по 27 ноября.
Отметим, что у мужчин до сих пор не допущен до спринтерской гонки призёр чемпионатов мира 2013, 2015 и 2017 годов Калле Хальфварссон, который был дисквалифицирован по итогам 20-километровой гонки преследования в свободном стиле в минувшие выходные на первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия) за обгон соперников за пределами трассы.
Эдвин Ангер
Йенс Бурман
Эмиль Даниэльссон
Калле Хальфварссон
Лео Йоханссон
Вильям Порома
Эрик Рошё
Симон Андерссон
Георг Эрссон
Трульс Гиссельман
Олоф Йонссон
Эбба Андерссон
Анна Дювик
Фрида Эркерс
Йоханна Хагстрём
Ингрид Халльквист
Моа Илар
Эмма Рибом
Ловиса Модиг
Подробнее на «Чемпионате»:
https://www.championat.com/skiing/news-4910255-stal-izvesten-sostav-sbornoj-shvecii-na-vtoroj-etap-kubka-mira-2022-2023-po-lyzhnym-gonkam.html?utm_source=copypaste