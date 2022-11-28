Большунов заранее иронично поздравил Клебо с победой

Многократный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов иронично поздравил норвежца Йоханнеса Клебо с победой на первом этапе Кубка мира сезона 2022/23.

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«Думаю, можно сразу все медали Кубка мира отдать Клебо. И передайте ему, что я его поздравляю с Большим хрустальным глобусом по итогам сезона», — написал Большунов.

В отсутствии россиян Клебо выиграл классический спринт, гонку с раздельным стартом классикой и гонку преследования на этапе Кубка мира в финской Руке. Следующий этап стартует в Лиллехаммере 2 декабря.

Напомним, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца прошлого сезона практически сразу после завершения Олимпийских игр в Пекине.