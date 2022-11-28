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1 час назад

Большунов заранее поздравил Клебо с завоеванием "Большого хрустального глобуса" на турнире без россиян

Газета.Ru

Многократный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов иронично поздравил норвежца Йоханнеса Клебо с победой на первом этапе Кубка мира сезона 2022/23.

Большунов заранее иронично поздравил Клебо с победой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Думаю, можно сразу все медали Кубка мира отдать Клебо. И передайте ему, что я его поздравляю с Большим хрустальным глобусом по итогам сезона», — написал Большунов.

В отсутствии россиян Клебо выиграл классический спринт, гонку с раздельным стартом классикой и гонку преследования на этапе Кубка мира в финской Руке. Следующий этап стартует в Лиллехаммере 2 декабря.

Напомним, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца прошлого сезона практически сразу после завершения Олимпийских игр в Пекине.

Стоит отметить, что это не помешало россиянке Наталье Непряевой выиграть общий зачет Кубка мира, несмотря на пропуск последних трех этапов. У мужчин лучшим стал норвежец Йоханнес Клебо, второе место досталось триумфатору предыдущих двух лет — Александру Большунову.

Лыжный спорт,Йоханнес Клебо,Александр Большунов,
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