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1 час назад

«Никто не может оказать ему сопротивление». Юрий Бородавко – о форме Клебо на Кубке мира

Чемпионат.com

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о форме пятикратного Олимпийского чемпиона Йоханнеса Клебо на старте сезона.

«Никто не может оказать ему сопротивление». Бородавко – о форме Клебо
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Напомним, на первом этапе Кубка мира в финской Руке норвежец стал победителем классического спринта, гонки с раздельным стартом в классическом стиле на 10 км и гонки преследования в свободном стиле на 20 км.

«Клебо, конечно, добавил. В лучшую сторону у него поменялась техника классического хода. Его техника стала больше походить на стиль советских лыжников. Видно, что его состояние сегодня на порядок лучше, чем у всех остальных. Видно, что он в любой момент может прибавить, и никто не может оказать ему достойного сопротивления», — сказал Бородавко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

Лыжный спорт,Юрий Бородавко,Йоханнес Клебо,СБОРНАЯ РОССИИ,
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