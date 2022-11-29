«Никто не может оказать ему сопротивление». Бородавко – о форме Клебо

«Клебо, конечно, добавил. В лучшую сторону у него поменялась техника классического хода. Его техника стала больше походить на стиль советских лыжников. Видно, что его состояние сегодня на порядок лучше, чем у всех остальных. Видно, что он в любой момент может прибавить, и никто не может оказать ему достойного сопротивления», — сказал Бородавко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.