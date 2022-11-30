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1 час назад

Степанова об отсутствии трансляций Кубка России: «Чувствую себя пандой, которую растили, холили, кормили экзотическими побегами бамбука, а потом привезли в зоопарк – и поместили в дальний угол»

Sports.ru

Олимпийская чемпионка в эстафете Вероника Степанова высказалась о том, что Кубок России по лыжным гонкам не транслируют по ТВ.

Степанова высказалась об отсутствии трансляций Кубка России
Фото: соцсетисоцсети

Сегодня она одержала победу в коньковом спринте.

«А теперь про наши «показы в эфире» и охваты с рейтингами.

Грустно. В меня уже 15 лет вкладывают усилия и немалые деньги для того, чтобы в нужный момент я вышла и порадовала миллионы болельщиков. Или огорчила, разозлила, как придется. Развлекла. Это базовый принцип взаимодействия государства с обществом через спорт – что у нас, что в Скандинавии той же.

А я сегодня чувствую себя пандой, которую растили, холили, кормили экзотическими побегами бамбука, а потом привезли в зоопарк – и поместили в дальний угол, где никто не увидит. Да, «вольер» отличный и, наверное, паре десятков специалистов на меня смотреть интересно. Но не для этого все задумывалось.

[Вершина] Теи во многом прекрасна, но спортивные соревнования должны проводиться там, где есть аудитория для стадионов и, еще важнее, где удобнее телевидению. Я актер, а не продюсер этого шоу – но собираюсь за это бороться как могу», – написала Степанова.

Лыжный спорт,Вероника Степанова,
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