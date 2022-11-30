Степанова высказалась об отсутствии трансляций Кубка России

Грустно. В меня уже 15 лет вкладывают усилия и немалые деньги для того, чтобы в нужный момент я вышла и порадовала миллионы болельщиков. Или огорчила, разозлила, как придется. Развлекла. Это базовый принцип взаимодействия государства с обществом через спорт – что у нас, что в Скандинавии той же.