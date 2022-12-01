Александр Большунов после победы испёк пиццу на всю команду

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов испёк пиццу на всю команду после победы в классической гонке с раздельного старта на втором этапе Кубка России в Вершине Тëи (Хакасия).

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Для Большунова это первое золото в сезоне. Ещё до гонки он обещал товарищам по команде, что угостит всех собственноручно испечённой пиццей, если выиграет, и после победы угостил всех в столовой пансионата Кедр в Вершине Тёи, где живёт команда.

Напомним, на первом этапе Кубка России Александр Большунов не смог завоевать медали. В спринте он стал шестым, а в дистанционной гонке — четвёртым.