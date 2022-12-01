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22 минуты назад

Александр Большунов после победы испёк пиццу на всю команду

Чемпионат.com

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов испёк пиццу на всю команду после победы в классической гонке с раздельного старта на втором этапе Кубка России в Вершине Тëи (Хакасия).

Александр Большунов после победы испёк пиццу на всю команду
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Для Большунова это первое золото в сезоне. Ещё до гонки он обещал товарищам по команде, что угостит всех собственноручно испечённой пиццей, если выиграет, и после победы угостил всех в столовой пансионата Кедр в Вершине Тёи, где живёт команда.

Напомним, на первом этапе Кубка России Александр Большунов не смог завоевать медали. В спринте он стал шестым, а в дистанционной гонке — четвёртым.

Второй этап Кубка России по лыжным гонкам сезона-2022/2023 проходит в Вершине Тёи с 30 ноября по 4 декабря. Ранее Международная федерация лыжного спорта и сноубординга (FIS) продлила отстранение российских спортсменов от международных соревнований на целый сезон.

Лыжный спорт,Александр Большунов,
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