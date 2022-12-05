Чемпионка мира из Норвегии заскучала по россиянам

Чемпионка мира по лыжным гонкам норвежка Тириль Венг рассказала, что скучает по российским спортсменам. Ее слова приводит Nettavisen.

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Венг отметила, что хотела бы снова увидеть россиян на международных турнирах. В то же время спортсменка заявила, что считает справедливым отстранение команды.

Ранее 5 декабря соотечественник Венг Синдре Бьернестад Скар раскритиковал заявление российского комментатора Дмитрия Губерниева о том, что норвежских лыжников не волнует отсутствие россиян на Кубке мира. Он назвал комментатора идиотом. «Никому не кажется забавным, что побеждают одни норвежцы», — подчеркнул Скар.