Чемпионка мира из Норвегии заскучала по россиянам

Чемпионка мира по лыжным гонкам норвежка Тириль Венг рассказала, что скучает по российским спортсменам. Ее слова приводит Nettavisen.
Венг отметила, что хотела бы снова увидеть россиян на международных турнирах. В то же время спортсменка заявила, что считает справедливым отстранение команды.
Ранее 5 декабря соотечественник Венг Синдре Бьернестад Скар раскритиковал заявление российского комментатора Дмитрия Губерниева о том, что норвежских лыжников не волнует отсутствие россиян на Кубке мира. Он назвал комментатора идиотом. «Никому не кажется забавным, что побеждают одни норвежцы», — подчеркнул Скар.
В шести гонках, прошедших на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере, норвежцы завоевали 11 из 18 возможных наград. Сборная России отстранена от соревнований по решению Международной федерации лыжного спорта.