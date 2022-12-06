«Мы скучаем по русским»

Скандинавы ждут возвращения россиян. Только есть одно но.

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После двух этапов Кубка мира по лыжным гонкам можно точно говорить о полном доминировании Норвегии в мужских стартах без россиян. В шести гонках награды забирали только норвежцы, и лишь два места на подиуме вырвал итальянец Федерико Пеллегрино. При этом в четырёх гонках победу одержал Йоханнес Клебо, в двух же оставшихся он просто не участвовал.

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А что думают в самой Норвегии о доминировании своей сборной?

«Получился почти Кубок Норвегии»

Кажется, осознавать патовую ситуации сами норвежцы начали после гонки на 10 км свободным стилем в Лиллехаммере, когда в топ-12 финишировали 10 (!) норвежцев. При этом лидер сборной Йоханнес Клебо гонку пропускал.

«Получился почти Кубок Норвегии. Что теперь скажут иностранцы? Клебо выбыл из строя, но Андерсен идёт к большому успеху», – сказал тогда эксперт NRK Торгер Бьёрн.

«По моему мнению, это сумасшествие, что в этой гонке впереди так много норвежцев, – поделился мнением с Nettavisen Йоханнес Клебо. – В пятницу в первой десятке оказалось сразу девять норвежцев. Конечно, было бы хорошо, если бы и другие страны занимали высокие места».

В Лиллехаммере доминированию помогла национальная квота, которую норвежцы получили на домашнем этапе. Вместо шести лыжников им было разрешено выпустить на старт 12 спортсменов.

«Выглядит не очень хорошо, когда наверху столько норвежцев, – высказался Ханс Кристер Холунд, ставший третьим в той гонке. – Но надо сказать, что есть сильная лыжная нация, которая не участвует в соревнованиях. Сегодня её здесь нет. Так что в обычный сезон у нас, вероятно, не было бы девяти человек на вершине. Однако национальная квота также является лакомым куском для тех, кто приедет на Кубок Норвегии. Я не думаю, что мы должны сокращать её».

Эмиль Иверсен тоже заявил, что такое доминирование – не слишком хорошая история, поэтому, возможно, стоит отказаться от национальной квоты.

«Клебо побеждал слишком много»

Значительной проблемой стартовавшего Кубка мира являются и частые победы Йоханнеса Клебо, хотя серия и прерывалась из-за снятия пятикратного олимпийского чемпиона с гонок. Так, бывшая лыжница Астрид Ойре Слинд раскритиковала Клебо за пресыщенность победами.

«После опасной для карьеры травмы ты возвращаешься в спринт, в который мог не вернуться до следующего года, а затем побеждаешь с преимуществом в три секунды и недоволен. Не думаю, что это красиво… Я болею за тех, кто любит побеждать. У меня было бы гораздо больше эйфории, если бы я пересекла финишную черту и выиграла. Кажется, он делал это слишком много раз, чтобы получать от этого удовольствие», – выразила недовольство Слинд.

Йоханнес ожидаемо не согласился с соотечественницей, заявив, что по-прежнему радуется своим победам. Кроме того, он сказал, что сомневается в своём тотальном доминировании в этом сезоне.

«Смогу ли выиграть все оставшиеся гонки сезона? Нет, я думаю, это будет тяжело. Так что это маловероятно. Я сосредоточен на одной лыжной гонке за раз. Мог бы я сказать, что у остальных просто нет шансов, так как я сильнее? Это не состыковывается с моим воспитанием. Мне никогда не приходило в голову говорить такое, и я никогда не скажу этого», – пояснил Клебо VG.

«Хорошо, если русские скоро вернутся»

Но, кажется, в Норвегии нашли способ, как можно решить проблему доминирования норвежцев. Для это просто нужно вернуть российских лыжников на старты. Вот только пока никто не готов пойти на такое.

«Хорошо, если русские скоро вернутся, потому что борьба между Большуновым и Клебо, да и в целом между русскими и норвежцами создаёт серьёзное напряжение, – добавила Слинд. – Трудно понять, кто на самом деле поставит Йоханнеса на место, потому что он настолько хорош, что может стать немного скучно».

Менеджер сборной Норвегии Эспен Бьёрвиг тоже честно признался, что хотел бы видеть россиян на Кубке мира, но не считает это возможным.

«Мы бы хотели, чтобы не было спецоперации (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ) и чтобы русские могли быть здесь, на Кубке мира, и конкурировать с нами, но сейчас мы находимся в ситуации, когда абсолютно правильно, что они не участвуют», – посетовал Бьервиг Nettavisen.

О том, что по российским лыжникам действительно скучают на Кубке мира, рассказала и Тириль Венг. По её словам, это относится не только к женщинам, но и к мужчинам.

«Переживаем ли мы из-за отсутствия России? По крайней мере, и я, и девочки из команды так не думаем. Уверена, что и мальчики так не считают. Мы бы предпочли, чтобы русские участвовали, однако, пока идёт спецоперация (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ), правильнее всего не вмешиваться. Но, конечно, мы скучаем по русским», – призналась Венг Nettavisen.