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52 минуты назад

Олимпийская чемпионка Степанова отказала в интервью шведскому журналисту

Газета.Ruиещё 1

Российская лыжница Вероника Степанова рассказала, что отказала в интервью журналисту из Швеции.

«Шведский журналист просил об интервью – и получил вежливый отказ. Не потому, что я принципиально против общения с западными репортерами – наоборот, в принципе я считаю это правильным.

Но шведский информационный рынок мне малоинтересен, цифры просмотров предыдущих моих интервью меня не впечатлили – в отличие от рынка норвежского.

К чему это я? К тому, что многие журналисты, западные и отечественные, совершенно не хотят воспринять, что в 2022-м спортсмен хочет что-то получать за свое время/усилия. Не деньги, разумеется – но развитие аудитории, рост фэнбазы – точно. Если это не очевидно – то время тратить нет смысла», – написала спортсменка в Telegram-канале.

Степанова — олимпийская чемпионка Пекина-2022 в женской эстафете. Она бежала четвертый, заключительный этап, и пришла первой, не оставив шанса своим соперницам.

Она стала самой молодой олимпийской чемпионкой в истории лыжных гонок (на момент старта Степановой был 21 год). Вместе со сборной России она также завоевала золото эстафеты на этапе Кубка мира в норвежском Лиллехаммере, где также бежала заключительный этап.

Напомним, что весной Международная федерация лыжного спорта (FIS) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца прошлого сезона. 22 октября это решение было продлено на сезон-2022/23. Теперь отечественные лыжники сосредоточатся на внутренних турнирах.

Ранее Степанова иронично высказалась о реакции за рубежом на недопуск российских лыжников.

Лыжный спорт,Видео,Вероника Степанова,СБОРНАЯ РОССИИ,
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