Российская лыжница Вероника Степанова рассказала, что отказала в интервью журналисту из Швеции.
«Шведский журналист просил об интервью – и получил вежливый отказ. Не потому, что я принципиально против общения с западными репортерами – наоборот, в принципе я считаю это правильным.
Но шведский информационный рынок мне малоинтересен, цифры просмотров предыдущих моих интервью меня не впечатлили – в отличие от рынка норвежского.
К чему это я? К тому, что многие журналисты, западные и отечественные, совершенно не хотят воспринять, что в 2022-м спортсмен хочет что-то получать за свое время/усилия. Не деньги, разумеется – но развитие аудитории, рост фэнбазы – точно. Если это не очевидно – то время тратить нет смысла», – написала спортсменка в Telegram-канале.
Степанова — олимпийская чемпионка Пекина-2022 в женской эстафете. Она бежала четвертый, заключительный этап, и пришла первой, не оставив шанса своим соперницам.
Она стала самой молодой олимпийской чемпионкой в истории лыжных гонок (на момент старта Степановой был 21 год). Вместе со сборной России она также завоевала золото эстафеты на этапе Кубка мира в норвежском Лиллехаммере, где также бежала заключительный этап.
Напомним, что весной Международная федерация лыжного спорта (FIS) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца прошлого сезона. 22 октября это решение было продлено на сезон-2022/23. Теперь отечественные лыжники сосредоточатся на внутренних турнирах.
Ранее Степанова иронично высказалась о реакции за рубежом на недопуск российских лыжников.