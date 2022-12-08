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1 час назад

Губерниев: Вяльбе не справляется с обязанностями президента ФЛГР

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Российский спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев подверг критике главу Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе.

Губерниев: Вяльбе не справляется с обязанностями президента ФЛГР
Фото: «Чемпионат»«Чемпионат»

Ранее Вяльбе не смогла ответить на вопрос, смогут ли зрители увидеть по ТВ выступления лыжников на Кубке России.

«Я уже всё сказал. Человек не справляется с обязанностями президента Федерации лыжных гонок России. Работа президента заключается не только в приглашении тренеров, но и в обеспечении трансляций. Если Вяльбе не понимает, как обстоят дела с трансляциями, то кому это тогда известно?» — цитирует Губерниева «РИА Новости Спорт».

54-летняя Вяльбе руководит ФЛГР с июня 2010 года. За это время сборная России завоевала 22 медали на Олимпийских играх, из которых пять — золотых.

28 ноября президент России Владимир Путин наградил Елену Вяльбе орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Лыжный спорт,Елена Вяльбе,Дмитрий Губерниев,Владимир Путин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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