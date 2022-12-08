Губерниев: Вяльбе не справляется с обязанностями президента ФЛГР

Российский спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев подверг критике главу Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе.
Ранее Вяльбе не смогла ответить на вопрос, смогут ли зрители увидеть по ТВ выступления лыжников на Кубке России.
«Я уже всё сказал. Человек не справляется с обязанностями президента Федерации лыжных гонок России. Работа президента заключается не только в приглашении тренеров, но и в обеспечении трансляций. Если Вяльбе не понимает, как обстоят дела с трансляциями, то кому это тогда известно?» — цитирует Губерниева «РИА Новости Спорт».
54-летняя Вяльбе руководит ФЛГР с июня 2010 года. За это время сборная России завоевала 22 медали на Олимпийских играх, из которых пять — золотых.
28 ноября президент России Владимир Путин наградил Елену Вяльбе орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.