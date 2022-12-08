Губерниев: Вяльбе не справляется с обязанностями президента ФЛГР

«Я уже всё сказал. Человек не справляется с обязанностями президента Федерации лыжных гонок России. Работа президента заключается не только в приглашении тренеров, но и в обеспечении трансляций. Если Вяльбе не понимает, как обстоят дела с трансляциями, то кому это тогда известно?» — цитирует Губерниева «РИА Новости Спорт».