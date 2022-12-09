«Это катастрофа». К чему привело отстранение России от лыжных гонок

Биатлонисты подсказывают, как можно спасти ситуацию.

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Первые этапы Кубка мира в этом сезоне выявили серьёзную проблему современных лыжных гонок – они стали очень скучными для болельщиков. Сказывается в первую очередь доминирование всего двух держав: норвежцев — у мужчин и шведок — у женщин. Наличие проблемы признали даже сами норвежцы со шведами. И теперь все дружно пытаются понять, что с этим делать, попутно обвиняя международную федерацию в бездействии.

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Кажется, в лыжных гонках назрел серьёзный кризис.

«Будут выигрывать один-два человека»

Одна из сторон проблемы – явное доминирование нескольких стран. Далеко не всех устраивает тотальное преимущество норвежцев у мужчин и шведок — у женщин. Хотя, если подумать, раньше ситуация была не сильно лучше, просто в числе этих стран-доминантов была ещё и Россия. Теперь же, когда число лидеров сузилось, наличие этого фактора стало более очевидно.

«Есть опасность, что все лыжные гонки будут выигрывать один-два человека, и тогда развлекательная ценность уменьшится, – предположил Ханс Кристер Холунд в интервью Dagbladet. – Я бы хотел, чтобы дистанции были больше, но, вероятно, есть много других лыжников, которые думают: хорошо, что мы пробежали 10 километров. Борьба отсутствует? Да, теперь так и будет».

С тем, что лыжи стали скучными, согласился и швед Йенс Бурман: «Я не думаю, что сейчас это весело. Но не знаю, что думают другие. Соревнования должны были быть более разнообразными. Мне кажется, они стали хуже».

Попутно лыжники затронули и тему сложности трасс. В угоду телевидению в лыжных гонках становится всё больше быстрых спринтов. А мастерам длинных, тяжёлых гонок, где надо долго терпеть, больше негде себя проявить.

«Норвежцы скажут, что я глупый человек»

Тренер сборной Германии Петер Шликенридер не только обозначил наличие проблемы, но и предложил её решение. При этом специалист уверен, что у FIS нет чёткой цели в отношении развития лыжных гонок.

«Наш вид спорта становится скучным. Решение состоит в том, чтобы на старт выходило по четыре лучших лыжника от каждой страны – как на чемпионате мира. Тогда доминирования Норвегии не будет. Сейчас Кубок мира – почти как национальный чемпионат для Норвегии. Это также облегчит понимание соревнований. В один уикенд у Норвегии на старте восемь человек, в следующий у них — 10, а потом — 12. Для большинства людей это непонятно. Это также увеличивает затраты на спорт. Если мы уменьшим квоту, расходы будут меньше, и мы повысим развлекательную ценность продукта. Если принять решение об изменении квоты, то у Норвегии не будет такого доминирования. Норвежцы скажут, что я глупый человек и что мы должны больше тренироваться и достигать тех же квот, что и Норвегия», — пояснил Шликенридер VG.

Ожидаемо, предложение немецкого тренера не слишком позитивно оценили в Норвегии, однако и там выдвинули свой вариант решения проблемы доминирования. Менеджер сборной Эспен Бьервиг заявил, что готов отдать деньги, которые получает Норвегия от FIS за покрытие расходов лыжников из топ-20, нуждающимся в средствах лыжным странам.

«Я понимаю, что урезать квоты – это быстрое решение, но думаю, что это неправильный подход, – ответил Бьервиг. – Для такого подхода в лыжных гонках нам нужно привлечь достаточное количество стран. Тогда им надо дать в том числе возможность организовывать турниры. Я думаю, что это ключевой фактор. Нужно думать, как мы можем развивать этот вид спорта и других лыжников на международном уровне, вместо того чтобы тратить деньги на ограничение Норвегии. Это неконструктивный способ решения проблемы».

«Это неуместное предложение»

В Швеции тоже против подобных идей. Там и лыжники, и тренеры уверены, что спортсменам из других стран просто нужно больше тренироваться.

«От других стран зависит, как лучше выступать, чтобы побеждать норвежцев. Мы хотим, чтобы с нами соревновались лучшие. Скажу так: присылайте сюда больше норвежцев, я в хорошей форме!» – пошутил Калле Хальфварссон.

«Это неуместное предложение. Если его примут, то другие, конечно, смогут финишировать на пятом месте, но это неправильный посыл. Нужно просто больше тренироваться. Шликенридер сказал, что норвежцы сочтут его глупым? Мы как шведы тоже так считаем», – добавила Фрида Карлссон.

Чуть более осторожно отреагировал на предложения немецкого специалиста менеджер сборной Швеции Андерс Бистрём.

«Я понимаю, что люди так думают, и уважаю это. Но если вы посмотрите в первую очередь на лыжные гонки среди женщин в Швеции и среди мужчин в Норвегии, то мотивация невероятного количества лыжников умрёт, если только четверо из них получат шанс выступить», – пояснил он.

Единственным, кто спокойно отреагировал на предложения иностранных коллег, был Вильям Порома. Он заявил, что если на чемпионате мира подобная история работает, то это должно пойти на пользу и Кубку мира.

«Биатлон не случайно находится там, где он сейчас»

А пока внутри лыжных гонок страны спорят о том, что нужно сделать, чтобы решить проблему, и сетуют на FIS, биатлонисты без зазрения совести отправляют упрёки в адрес Международной федерации лыжного спорта. Первым по FIS жёстко прошёлся Уле-Эйнар Бьорндален, в своё время успевший позаниматься на высшем уровне не только биатлоном, но и лыжами.

«Мне кажется, развитие лыжных гонок идёт в совершенно неправильном направлении. Это катастрофа. Международная федерация лыжного спорта отвечает за это. Я не уверен, что они вносят такой же вклад, как Международный союз биатлонистов, и надеюсь, что они придут к тому, что большее количество стран получит реальные инвестиции. Биатлон не случайно находится там, где он сейчас. Годами поддерживались более слабые страны, и эта поддержка продолжается. Думаю, ситуация с конкуренцией – это самая большая проблема для лыжных гонок. Всё больше стран действительно нуждается в инвестировании и привлечении новых спортсменов», – критически высказался Бьорндален в беседе с корреспондентом Expressen.

Похожее мнение выразил и швед Себастиан Самуэльссон.

«То, что я даже не помню имени парня, победившего в Лиллехаммере, многое говорит о доминировании Норвегии. Было бы грустно, если бы так было и в биатлоне. Я рад, что у нас больше возможностей, больше людей, которые занимаются биатлоном, и, соответственно, больше конкуренция. Международный союз биатлонистов очень хорошо помогает небольшим странам. Например, на следующей неделе в Хохфильцене инвентарь распределят и передадут командам с наименьшим ресурсом. Это способ привлечь больше стран, которые захотят продолжать заниматься биатлоном и преуспеть в нём. Думаю, мы все выигрываем от этого».