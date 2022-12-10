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1 час назад

Лыжник Устюгов: «Летом меня называли мешком, а теперь я опередил всю сборную России»

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Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете Сергей Устюгов после победы в коньковом спринте на третьем этапе Кубка России в Чусовом в шуточной манере заявил, что теперь может называть спортсменов сборной России «мешками».Второе место занял Александр Большунов, третьим стал Александр Терентьев.

Устюгов: «Меня называли мешком, а теперь я опередил всю сборную России»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

— Летом меня некоторые называли мешком… И я ещё тогда сказал, что если обыграю сборников, будучи в региональной команде, то могу сам назвать их мешками. Я сегодня выиграл у сборной России! — сказал Устюгов «Чемпионату».

Третий этап Кубка России в Чусовом (Пермский край) стартовал в субботу и завершится во вторник.

Лыжный спорт,Александр Большунов,Александр Терентьев,Сергей Устюгов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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