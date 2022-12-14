Вяльбе нецензурно высказалась о санкциях со стороны Украины

Санкции будут наложены на срок в десять лет. Ограничения будут включать себя блокировку активов лиц на территории страны, ограничение использования персональных счетов, запрет на въезд. Александр Большунов на Олимпиаде в Пекине стал обладателем золотых медалей в скиатлоне, марафоне и мужской эстафетной гонке, обладателем серебра в гонке с раздельным стартом, и — бронзы в командном спринте. Благодаря этому он стал первым российским лыжником, которому удалось завоевать пять наград на одной Олимпиаде.