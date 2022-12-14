Вяльбе нецензурно высказалась о санкциях со стороны Украины

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась по поводу введения украинской Радой новых санкций в отношении российских спортсменов. В этот список вошли фигуристки Камила Валиева, Виктория Синицына, Аделина Сотникова, шахматист Сергей Карякин; лыжники Александр Большунов и Александр Легков.
"Да насрать мы хотели на вашу Раду", - передает слова Вяльбе РИА Новости.
Санкции будут наложены на срок в десять лет. Ограничения будут включать себя блокировку активов лиц на территории страны, ограничение использования персональных счетов, запрет на въезд. Александр Большунов на Олимпиаде в Пекине стал обладателем золотых медалей в скиатлоне, марафоне и мужской эстафетной гонке, обладателем серебра в гонке с раздельным стартом, и — бронзы в командном спринте. Благодаря этому он стал первым российским лыжником, которому удалось завоевать пять наград на одной Олимпиаде.
Всего в активе россиянина 9 олимпийских медалей с учетом Игр в Пхенчхане в 2018 году. Сейчас он как и все российские лыжники сосредоточен на внутренних соревнованиях.