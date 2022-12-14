ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
-2° в 
USD 63.21EUR 66.70
Войти в почту
43 минуты назад

Вяльбе заявила, что ей насрать на введенные Украиной санкции против российских спортсменов

Газета.Ru

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась по поводу введения украинской Радой новых санкций в отношении российских спортсменов. В этот список вошли фигуристки Камила Валиева, Виктория Синицына, Аделина Сотникова, шахматист Сергей Карякин; лыжники Александр Большунов и Александр Легков.

Вяльбе нецензурно высказалась о санкциях со стороны Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Да насрать мы хотели на вашу Раду", - передает слова Вяльбе РИА Новости.

Санкции будут наложены на срок в десять лет. Ограничения будут включать себя блокировку активов лиц на территории страны, ограничение использования персональных счетов, запрет на въезд. Александр Большунов на Олимпиаде в Пекине стал обладателем золотых медалей в скиатлоне, марафоне и мужской эстафетной гонке, обладателем серебра в гонке с раздельным стартом, и — бронзы в командном спринте. Благодаря этому он стал первым российским лыжником, которому удалось завоевать пять наград на одной Олимпиаде.

Емельяненко высказался о попадании под санкции Украины

Всего в активе россиянина 9 олимпийских медалей с учетом Игр в Пхенчхане в 2018 году. Сейчас он как и все российские лыжники сосредоточен на внутренних соревнованиях.

Лыжный спорт,Елена Вяльбе,Виктория Синицына,Александр Легков,Аделина Сотникова,Александр Большунов,Сергей Карякин,Верховная Рада,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители