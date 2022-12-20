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1 час назад

Лыжник Мальцев победил в гонке на 30 км свободным стилем на этапе Кубка России в Кирово-Чепецке, Большунов — третий

Матч ТВиещё 6

Артем Мальцев стал первым в индивидуальной гонке свободным стилем на четвертом этапе Кубка России по лыжным гонкам в Кирово Чепецке.

Мальцев победил в гонке на 30 км свободным стилем на этапе Кубка РФ
Фото: матч твматч тв

Мальцев финишировал с результатом 1 час 13 минут 7 секунд. Вторую позицию занял олимпийский чемпион Алексей Червоткин (+12,9 секунды). Трехкратный победитель Игр Александр Большунов замкнул топ 3 (+55,9 секунды).

Участники «золотой» эстафеты Олимпиады в Пекине Иван Якимушкин и Денис Спицов заняли соответственно четвертое и восьмое места.

Пятый этап Кубка России пройдет в Красногорске с 25 по 28 декабря.

КУБОК РОССИИ. 4 Й ЭТАП. КИРОВО ЧЕПЕЦК

МУЖЧИНЫ. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА, 30 КМ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ

1. Артем Мальцев — 1:13.07,0;

2. Алексей Червоткин — +12,9;

3. Александр Большунов — +55,9;

4. Иван Якимушкин — +1.12,0 …

7. Евгений Белов — +1.51,3…

8. Денис Спицов — +1.55,8.

Лыжный спорт,Денис Спицов,Алексей Червоткин,Александр Большунов,Артем Мальцев,Евгений Белов,
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