Мальцев победил в гонке на 30 км свободным стилем на этапе Кубка РФ

Артем Мальцев стал первым в индивидуальной гонке свободным стилем на четвертом этапе Кубка России по лыжным гонкам в Кирово Чепецке.
Мальцев финишировал с результатом 1 час 13 минут 7 секунд. Вторую позицию занял олимпийский чемпион Алексей Червоткин (+12,9 секунды). Трехкратный победитель Игр Александр Большунов замкнул топ 3 (+55,9 секунды).
Участники «золотой» эстафеты Олимпиады в Пекине Иван Якимушкин и Денис Спицов заняли соответственно четвертое и восьмое места.
Пятый этап Кубка России пройдет в Красногорске с 25 по 28 декабря.
КУБОК РОССИИ. 4 Й ЭТАП. КИРОВО ЧЕПЕЦК
МУЖЧИНЫ. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА, 30 КМ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ
1. Артем Мальцев — 1:13.07,0;
2. Алексей Червоткин — +12,9;
3. Александр Большунов — +55,9;
4. Иван Якимушкин — +1.12,0 …
7. Евгений Белов — +1.51,3…
8. Денис Спицов — +1.55,8.