Мальцев победил в гонке на 30 км свободным стилем на этапе Кубка РФ

Артем Мальцев стал первым в индивидуальной гонке свободным стилем на четвертом этапе Кубка России по лыжным гонкам в Кирово Чепецке.

Фото: матч тв матч тв

Мальцев финишировал с результатом 1 час 13 минут 7 секунд. Вторую позицию занял олимпийский чемпион Алексей Червоткин (+12,9 секунды). Трехкратный победитель Игр Александр Большунов замкнул топ 3 (+55,9 секунды).

Участники «золотой» эстафеты Олимпиады в Пекине Иван Якимушкин и Денис Спицов заняли соответственно четвертое и восьмое места.

Пятый этап Кубка России пройдет в Красногорске с 25 по 28 декабря.

КУБОК РОССИИ. 4 Й ЭТАП. КИРОВО ЧЕПЕЦК

МУЖЧИНЫ. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА, 30 КМ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ

1. Артем Мальцев — 1:13.07,0;

2. Алексей Червоткин — +12,9;

3. Александр Большунов — +55,9;

4. Иван Якимушкин — +1.12,0 …